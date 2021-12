Covid, Liguria in zona gialla? Toti: “Con questo andamento prima o poi ci finisce tutta l’Italia”

Liguria. “Se non si invertirà il trend tra i 500 e i 700 contagi al giorno, è ovvio che prima o poi in zona gialla ci finirà tutta l’Italia compresa la regione Liguria“. A comunicarlo è il governatore Giovanni Toti a margine dell’inaugurazione del presepe nella sede della Regione a Genova nella giornata in cui si registra il record di contagi in Liguria dallo scorso 1° aprile.

“Non credo che la settimana prossima saremo in zona gialla”, ha aggiunto Toti ricordando che “un ipotetico passaggio in zona gialla non comporta nulla per i cittadini della regione dal momento che il nuovo decreto che ha istituito il green pass di fatto non prevede più la divisione in zone del Paese e l’automatico arrivo di misure limitative della libertà per i vaccinati con seconda o terza dose”. L’unica differenza sarebbe “l’uso di mascherine all’aperto, che è stato già istituito da molti sindaci del territorio”, quindi, prosegue Toti, “francamente non cambierebbe granché per ristoranti, bar negozi e la nostra vita sociale. Da questo punto di vista mi preoccupa relativamente”.

In questo momento la Liguria ha 195 posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (l’11,5%) e 27 posti letto occupati in terapia intensiva su 221 attivati (il 12,2%). Per finire in zona gialla è necessario superare entrambe le soglie, rispettivamente 15% e 10%, oltre all’incidenza settimanale di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Secondo il governatore, però, l’attenzione va messa sul fatto che “a fronte di quasi 700 contagiati le unità che occupano i nostri ospedali sono un numero veramente esiguo. Lo scorso anno, a fronte di un numero analogo di contagiati erano decine quotidianamente i nuovi ricoverati. Se andiamo avanti con una campagna vaccinale così imponente credo che arriveremo al picco di questa quarta ondata con danni tutto sommato contenuti”.

Toti plaude poi ai risultati della campagna vaccinale: “Negli ultimi 3 giorni, da domenica 5 dicembre a martedì 7, sono state quasi 4mila le prime dosi somministrate un Liguria, per la precisione 3.984; ieri siamo arrivati a 1.811 prime dosi, il dato più alto da diversi giorni: segno che i cittadini, di fronte non solo al Green pass rafforzato, ma anche a un virus che circola in maniera sostenuta, stanno aderendo sempre di più alla campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state complessivamente 11.248 le dosi di vaccino somministrate, e questa mattina abbiamo superato il 50% dei residenti over 80 vaccinato con dose booster”.

“Crescono anche le dosi booster somministrate: da domenica a ieri sono state più di 28mila, per la precisione 28.159. Nella giornata di ieri – conclude Toti – anche su questo fronte, si è raggiunto un numero elevato di somministrazioni, 13.726, il più alto da diversi giorni. Sono 438.565 le prenotazioni totali per la dose booster, di cui già più di 20mila per la fascia tra i 18 e 39 anni”.