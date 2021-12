Covid, l’Asl2 ricorda: “Per l’accesso ai punti-tamponi necessario richiedere appuntamento”

Savona. L’Asl2 savonese ricorda che, a causa del forte incremento dei casi positivi, per eseguire il tampone molecolare ai drive-through di Savona e Albenga bisogna avere ricevuto preventivamente appuntamento telefonico dalla struttura complessa di igiene, che predispone data e orario dei test in base alle segnalazioni pervenute.

“Si raccomanda inoltre agli utenti in possesso di appuntamento per gli stessi drive-through di Savona, Quiliano (in località Pilalunga) e Albenga (presso lo stadio Riva) di attenersi agli orari fissati con un anticipo massimo di 15 minuti, per favorire lo svolgimento ordinato dei test e quindi usufruire del minor tempo di attesa possibile”.

Infine, si comunica che sabato 1^ gennaio, domenica 2 gennaio e giovedì 6 gennaio gli hub vaccinali della provincia saranno chiusi.