Covid, in tilt per ore la pagina online con i referti dei tamponi delle Asl liguri: servizio ripristinato

Liguria. Code per fare i tamponi, tracciamento saltato e anche il sito della Regione Liguria per accedere ai risultato dei test è andato in tilt. Sono giorni difficili per chi deve gestire la pandemia e anche per gli utenti, costretti in quarantena in attesa del risultato potenzialmente ‘liberatorio’.

E’ successo stamattina, anche se alcuni utenti hanno segnalato disagi già dalla notte. Accedendo al sito refertionline.regione.liguria.it il risultato è stato per ore “servizio non disponibile”.

Decine le segnalazioni alla pagina di assistenza. Liguria Digitale, contattata da Genova24, ha spiegato di non gestire direttamente il servizio che è invece in capo a un fornitore esterno.

Intorno alle 14.30 però il servizio, grazie alle segnalazioni, ha ripreso a funzionare regolarmente.