Covid, in Liguria boom di nuovi casi: 549 positivi. Aumentano i ricoveri in Asl2

Liguria. Sono 549 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6006 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9567 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute. Una cifra molto alta, quella dei nuovi casi assoluti, persino in confronto ai numeri già notevoli delle ultime due settimane (quando però non si era mai andati sopra i 460 contagi giornalieri).

Dei nuovi casi 232 sono relativi alla provincia di Genova (175 alla Asl 3 e 57 alla Asl 4), 115 riguardano l’Asl 2 savonese, 148 l’imperiese e 53 lo spezzino. Una persona non risulta invece riconducibile a una residenza in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 5842 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 2933 nel genovese e 916 in provincia di Savona. Oggi tre deceduti registrati dal bollettino. Tra questi anche un uomo di 69 anni morto all’ospedale San Paolo di Savona, una 70enne morta sempre a Savona e una 93enne deceduta al San Martino.

Continuano a salire i ricoverati. Sono in tutto 177, di cui 21 in terapia intensiva. I posti letto occupati sono otto più di ieri. In terapia intensiva, 19 pazienti non sono vaccinati.

In isolamento domiciliare abbiamo 4364 persone, 159 più di ieri. Sono 3571 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 405.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 12.761 nuove dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.478.908. L’obbiettivo della Regione è di tornare a 18mila dosi giornaliere tra terze e prime e seconde dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 916. Le persone ricoverate in ospedale aumentano arrivando a 38, di cui 5 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva scendono a 662.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 378.355 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.758 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 170.599 (di cui 33.430 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 51.000 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.663 persone.