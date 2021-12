Covid in Liguria, boom di contagi (+690): così alti solo lo scorso aprile. 5 i decessi

Liguria. Sono 690 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 6.446 test molecolari e 11.618 test antigenici rapidi. E’ questo quanto emerge dal bollettino della Regione. Non si registrava un numero così alto dallo scorso aprile, quando i contagi erano stati 710. Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati e del numero dei decessi, 5 in più rispetto a ieri.

Sono 222 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (4 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (23 non vaccinati e 4 vaccinati). In questo momento la Liguria ha 195 posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (l’11,5%) e 27 posti letto occupati in terapia intensiva su 221 attivati (il 12,2%). Per finire in zona gialla è necessario superare entrambe le soglie, rispettivamente 15% e 10%. Un rischio che esiste, come ha ricordato ancora oggi il presidente Giovanni Toti, mentre in Liguria è già partito il piano incrementale di posti letto per far fronte a un eventuale aumento della pressione.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 7.161 in Liguria (142 in più) nonostante i 543 nuovi guariti registrati in un giorno. La maggior parte dei nuovi casi sono in provincia di Genova (310), poi Imperia (171), Savona (143) e La Spezia (64). In sorveglianza attiva 4.798 persone.

In isolamento domiciliare, ovvero quarantena, 6.007 persone, 497 in più. I morti in tutto sono 4.483.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 11.248 dosi di vaccino. Le terze dosi in tutto sono 245.915. Si sono immunizzate 966.434 persone con vaccini a mRna e 144.040 con vaccini a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.228 (+28). Salgono di due unità le ospedalizzazioni: in totale sono 49 le persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.049 (+63).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 393.800 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.348 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 171.362 (di cui 46.393 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.676 persone.