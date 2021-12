Covid, in Liguria 612 nuovi casi: ricoveri in lieve calo ma ci sono cinque decessi

Liguria. Sono 612 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.616 tamponi molecolari e 16.200 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino emesso dalla Regione. Lieve calo degli ospedalizzati che si mantengono però ampiamente sopra la prima soglia di allerta con i ricoveri in terapia intensiva che rimangono stabili.

In tutta la Liguria si contano 323 ospedalizzati (tre in meno di ieri) di cui 27 in terapia intensiva: di questi ultimi 22 non sono vaccinati e 5 sono vaccinati. In isolamento domiciliare 6.602 persone (95 meno di ieri).

Si registrano ben 5 decessi: un uomo di 94 anni morto presso l’ospedale San Martino, e quattro pazienti di età compresa tra 83 e 99 anni morti all’ospedale di Sanremo.

In tutta la Liguria ci sono 8.279 positivi, 285 più di ieri. Dei nuovi contagiati 94 sono nel Savonese, 160 nell’Imperiese, 270 in provincia di Genova, 72 nello Spezzino e 16 non riconducibili a residenze in Liguria. In sorveglianza attiva 5.190 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 13.844 dosi di vaccino anti-Covid. Le terze dosi in tutto sono 303.824. In totale le persone vaccinate con almeno due dosi sono 970.794 per quanto riguarda i vaccini a mRna e 144.044 con preparati a vettore virale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.547 (+58). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 71 e cioè 2 in meno di ieri. Di queste, sono 6 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.193.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 405.624 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.899 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 172.025 (di cui 56.576 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.670 persone.