Covid, in Liguria 490 nuovi casi: salgono ancora le ospedalizzazioni

Liguria. Secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria, nella nostra regione oggi sono 490 i nuovi positivi al Covid-19, riscontrati in seguito a 5.113 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore e 12.200 tamponi antigenici rapidi.

Dei nuovi casi 220 sono relativi alla provincia di Genova (142 alla Asl 3 e 78 alla Asl 4), 79 riguardano l’Asl 2 savonese, 131 l’imperiese e 58 lo spezzino. Due persone non risultano invece riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 6.688 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 3.288 nel genovese e 1.095 in provincia di Savona.

Oggi nessun decesso è stato registrato dal bollettino.

Continuano tuttavia a salire i ricoverati. Sono in tutto 195, 9 più di ieri di cui 25 in terapia intensiva (ieri erano 22).

In isolamento domiciliare ci sono 4.812 persone, 114 più di ieri. Sono 4.004 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 298.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 12.832 nuove dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.519.232.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.095 (+77). Salgono, anche se lievemente, le ospedalizzazioni: in totale sono 49 (+2 rispetto a ieri) le persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. Numero in crescita anche dei soggetti in sorveglianza attiva, ad oggi 966 (+38).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 384.696 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.113 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 170.859 (di cui 38.166 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.664 persone.