Covid e Dad nelle scuole: provvedimento per elementari e medie ad Ortovero

Ortovero. L’aumento dei casi Covid registrato negli ultimi giorni ha già portato a provvedimenti riguardanti le scuole, anche sulla base delle nuove disposizioni stabilite dalla Asl 2.

Sono soprattutto le classi delle scuole superiori ad essere già in Dad a seguito dell’incidenza del virus, come i casi savonesi del Ferraris-Pancaldo e del Chiabrera.

In questi giorni gli studenti degli istituti superiori, in varie scuole, hanno richiesto l’entrata in vigore della didattica a distanza poco prima dell’inizio delle festività natalizie. Alcune classi lo sono già.

Ma le misure stanno interessando anche le scuole primarie e secondarie. Oggi l’annuncio della direzione scolastica di Ortovero, comune dell’entroterra albenganese: da domani chiusa la scuola dell’infanzia e inizio della Dad per le elementari e medie che si trovano in un unico plesso scolastico.

Dunque gli ultimi tre giorni prima della pausa natalizia didattica a distanza: “Una scelta della scuola concertata con gli insegnanti, esclusivamente a titolo precauzionale, considerando ormai l’imminenza delle vacanze di Natale” affermano dall’amministrazione comunale di Ortovero.

“Una decisione per prevenire possibili contagi, solo prevenzione rispetto ad un incremento delle positività, nessun focolaio particolare, quindi, nel nostro territorio” concludono dal Comune.