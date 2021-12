Covid e allergie, definito il percorso di prenotazione e vaccinazione per la fascia 5-11 anni

Liguria. E’ stato definito con i pediatri (presenti il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, Michele Fiore, segretario regionale ligure della Fimp Federazione italiana medici pediatri, il segretario regionale della Federazione CIPe-SISPe-SINSPe Alessandro Giannattasio e i rappresentanti di Liguria Digitale) il percorso per i bimbi allergici (fascia 5-11 anni) che saranno sottoposti alla vaccinazione anti Coronavirus .

In caso di allergia l’accesso alla prenotazione da parte dei genitori non avverrà attraverso i canali tradizionali ma dovrà essere contattato il proprio pediatra che valuterà la necessità di un percorso dedicato.

In caso di parere positivo, il pediatra contrassegnerà l’apposita casella nell’anagrafe sanitaria del bimbo creata appositamente su Poliss da Liguria Digitale. Sarà quindi il Gaslini, per il territorio di competenza di ASL 3 e le altre ASL per i rispettivi territori, a chiamare direttamente le famiglie per garantire al bambino un percorso vaccinale protetto in ambiente ospedaliero con un’equipe dedicata.