Covid, coda di ambulanze al San Paolo. Un milite: “E’ come essere ripiombati in un incubo”

Savona. Ambulanze in coda questa mattina per entrare nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Quattro mezzi in fila provenienti da Savona, Spotorno e dalla Valbormida, altri tre in arrivo.

E’ questa la situazione che si è potuta scorgere intorno alle 11, ma quello “catturato” è solo uno dei momenti che testimonia la presenza ancora importante del Covid sul nostro territorio. Il contagio continua a correre veloce, lo confermano i numeri che segnano un nuovo record: il bollettino odierno conta 483 nuovi casi nell’arco di 24 ore nel savonese, 2.420 in tutta la Liguria.

“Siamo in campo, ce la mettiamo tutta” afferma un milite della Croce Bianca di Savona, poi spiega: “Le persone che arrivano qui hanno sintomi che fanno sospettare la presenza della malattia, ma non è detto che siano tutti Covid. Dopo l’accompagnamento i pazienti vengono sottoposti alle procedure del caso per confermare o meno di aver contratto il Coronavirus e poi si procederà, se sarà necessario, al ricovero”. La situazione negli ospedali savonesi non è infatti rosea: sono 95 le persone in ospedale, 15 quelle in terapia intensiva.

“Ci siamo e ci saremo sempre, non molliamo, ma non deve passare in secondo piano l’immane lavoro che stanno facendo il personale sanitario, gli infermieri e i medici che, anche sotto stress, continuano a combattere ogni giorno. Il loro lavoro va oltre lo stipendio” riprende il milite.

“Vedere diverse ambulanze in coda per il pronto soccorso ti fa capire di essere ripiombato in un incubo. Questa mattina è stato impressionante” aggiunge, poi conclude: “A nome del personale delle pubbliche assistenze ci tengo a invitare chiunque alla prudenza. Il lavoro è duro per tutti, siamo stanchi: questa situazione porta via tante energie. Ci siamo e ci saremo sempre, per tutti, ma cerchiamo di stare attenti a proteggerci quanto possibile dal contagio” conclude.