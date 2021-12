Covid, boom di nuovi ricoveri negli ospedali e 6 decessi

Liguria. Sono 610 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 3.201 tamponi molecolari e 4.036 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questi i dati offerti dal bollettino odierno della Regione Liguria.

Sei sono i decessi in tutta la regione, di cui all’ospedale di Albenga: il più giovane aveva 61 anni, mancato all’ospedale di La Spezia, mentre il più anziano 90 anni, deceduto al San Martino di Genova.

Gli ospedalizzati oggi raggiungono quota 411 (35 più di ieri), di cui 32 in terapia intensiva: 25 di loro non sono vaccinati, 7 sono vaccinati ma con “comorbidità”.

Dei nuovi positivi, 85 sono residenti in provincia di Imperia, 121 a Savona, 368 a Genova (339 in Asl3 e 29 in Asl4), 36 a La Spezia.

Le persone in isolamento domiciliare sono 302 meno di ieri, per un totale di 7.820, In sorveglianza attiva ci sono 6.224 persone.

Per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni invece, secondo il bollettino odierno di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.704.429 dosi di vaccino anti-Covid, pari al 98% delle 2.773.148 dosi consegnate.

IN PROVINCIA DI SAVONA –I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.893 (+54). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 98, 5 più di ieri. Di queste, sono 9 quelle in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.161 (+28).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 420.844 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.594 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 173.276 (di cui 69.297 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 51.000 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.678 persone.