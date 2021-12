Covid: 1.011 nuovi positivi in Liguria, aumentano gli ospedalizzati

Liguria. Sono 1011 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6383 test molecolari e 12937 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Non si registrava un numero così alto dal novembre 2020, cioè dalla seconda terribile ondata quando si è verificato il record assoluto di 1200 casi. Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati e del numero dei decessi, 4 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi casi 409 sono relativi alla provincia di Genova, 286 alla Asl 3 genovese e 124 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 147 nuovi casi. Nell’imperiese 340 e 112 nello spezzino. Tre casi non sono riconducibili a una residenza in Liguria.

Sono 346 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (18 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva, tre più di ieri, 24 non vaccinati e 7 vaccinati. I morti in tutto sono 4.507. Quattro i deceduti registrati dal bollettino di oggi. La persona più giovane un 70enne morto a Sestri Levante.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 8949 in Liguria nonostante i 506 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 5441 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 7002.

Tra ieri e oggi sono state somministrate 14832 dosi di vaccino di cui 13.185 terze dosi e solo una piccola parte di prime dosi quindi nuovi vaccinati nonostante ieri siano scaduti i termini per l’obbligo vaccinale per categorie come gli insegnanti o le forze dell’ordine.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.597. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 80 e cioè 1 in più di ieri. Di queste, sono 8 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.144.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 411.508 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.496 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 172.268 (di cui 61.870 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 51.000 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.677 persone.