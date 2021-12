Covid, aumenta ancora l’incidenza del virus: zona gialla sempre più vicina

Liguria. Sono 598 le nuove positività al Coronavirus registrate oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato si riferisce a 5.008 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 15.359 tamponi antigenici rapidi.

In aumento ancora le ospedalizzazioni: +14. Un decesso all’ospedale Galliera (4.485 il totale).

Dei nuovi casi, 272 sono relativi alla provincia di Genova (185 in Asl3 e 87 in Asl4), 109 al savonese , 168 all’imperiese e 49 allo spezzino. Non ci sono casi non relativi a persone residenti in Liguria.

Continuano a crescere i pazienti Covid in ospedale : sono in tutto 273, dei quali 30 in terapia intensiva . Con questi dati quindi la zona gialla si avvicina: ancora 9 ricoveri e la Liguria è destinata ad abbandonare la zona bianca .

In aumento anche i casi di quarantena , 122 più di ieri, per un totale di 6.100 in Liguria. Impennata per i soggetti in sorveglianza attiva, quindi a rischio contagio: 4.839. I casi “attivi” di Covid in Liguria sono al momento 7.425. I guariti sono 428.

Sul fronte della campagna vaccinale sale la percentuale dei vaccini somministrati su consegnati, al 98%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in ​​provincia di Savona sono in tutto 1.352 (+85) . Salgono di 5 unità le ospedalizzazioni : in totale sono 60 le persone ricoverate, di cui ancora 7 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza sono attivati ​​1.103 (+41).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 398.259 dosi di vaccini Pfizer e Moderna , delle quali 2.384 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 171.615 (di cui 50.221 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson , invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.677 persone.