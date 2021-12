Covid, arriva la “stretta” di Natale: dall’obbligo vaccinale ai tamponi. E le feste in piazza sono a rischio

Liguria. Mascherine obbligatorie all’aperto in tutto il Paese, terza dose anticipata da cinque a quattro mesi e validità del green pass ridotta a sei mesi se non addirittura a cinque. Sono alcune nelle misure che dovrebbero essere contenute del decreto che il governo approverà domani, 23 dicembre.

A definire i dettagli e trovare gli ultimi accordi in maggioranza sarà la cabina di regia che si terrà nel pomeriggio. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, una delle misure riguarderebbe proprio l’ulteriore restringimento dei tempi tra la seconda e la terza dose a causa della contagiosità della variante Omicron: così i mesi tra una iniezione e l’altra che inizialmente erano sei e ora sono cinque diventerebbero addirittura quattro.

E di conseguenza anche il green pass avrebbe una durata ridotta: per il quotidiano Repubblica sarebbe di sei mesi, per il Corriere potrebbe fermarsi a 5.

Tra le misure di emergenza del decreto ‘natalizio’ ci dovrebbe essere anche il tampone obbligatorio in discoteca, alle feste di Capodanno e agli altri eventi dove non è garantito il distanziamento anche per chi è vaccinato e potrebbero essere vietati tutti i festeggiamenti in piazza, misura fra l’altro già presa da molti sindaci e governatori.

Tra le altre misure che saranno discusse domani, torna a farsi strada l’obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro. Alcuni ministri, a cominciare da Renato Brunetta, premono per imporre l’obbligo. Una misura che, sempre secondo il Corriere scatterebbe a gennaio, dopo le festività natalizie. Ma potrebbe essere previsto entro la fine di dicembre per alcune categorie, i dipendenti dei locali pubblici dove si fa ristorazione e chi lavora a contatto con il pubblico, il front office della pubblica amministrazione.