Covid, appello dei sindaci: “Vaccinazione e rispetto delle regole per un Natale sereno”

Savona. Super green pass e rafforzamento dei controlli. Sono questi gli argomenti trattati nella riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza convocato martedì dalla Prefettura in cui si sono confrontati il questore, le forze dell’ordine, gli esponenti della Provincia e dei Comuni di Savona e Albenga.

Le nuove misure entreranno in vigore lunedì (6 dicembre) con lo scopo di contenere un possibile aggravamento dei contagi durante la cosiddetta “quarta ondata“, anche in previsione delle prossime festività in modo da scongiurare nuove restrizioni e chiusure. E anche il savonese vuole fare la propria parte per cercare di evitare un’ulteriore risalita dei casi e di far rispettare le nuove regole.

“È veramente importante che si tenga conto del significato e di quanto si dovrà provvedere dal 6 dicembre prossimo nel primario interesse comune della difesa della salute propria e degli interessi socio-economici che non potrebbero assolutamente sopportare nuove restrizioni e limitazioni”, afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Appello condiviso anche dal sindaco di Savona Marco Russo: “Non ci possiamo permettere un nuovo lockdown – evidenzia – Occorre, pertanto, che vi sia massimo senso di responsabilità da parte dei cittadini nel rispettare le regole, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie. Nel contempo chiediamo collaborazione anche da parte degli esercenti che confidiamo controllino in maniera costante il green pass”.

“Il vaccino è e continua a essere il metodo principale per contrastare la diffusione del Covid e per scongiurare il pericolo di nuovi lockdown – aggiunge Riccardo Tomatis, primo cittadino di Albenga – Altrettanto importante è il rispetto delle norme volte a contrastare la diffusione del virus. È necessario che i pubblici esercizi controllino in maniera puntuale il Green Pass ai loro avventori e che si utilizzi la mascherina nelle condizioni nelle quali potrebbe esservi pericolo di contagio”.