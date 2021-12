Covid, 754 nuovi positivi: 4 i decessi e 4 persone ricoverate in più

Liguria. Sono 754 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 5.250 tamponi molecolari e 8.637 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Questi i dati offerti dal bollettino odierno della Regione Liguria. Quattro sono i decessi e i nuovi pazienti ricoverati in ospedale in tutta la regione.

Per quanto riguarda i decessi, il più giovane aveva 61 anni, mancato all’ospedale San Martino di Genova, il più anziano 88 anni, deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli ospedalizzati oggi raggiungono quota 376 (4 più di ieri), di cui 29 in terapia intensiva: 24 di loro non sono vaccinati, 5 sono vaccinati ma con comorbidità.

Dei nuovi positivi, 245 sono residenti in provincia di Imperia, 179 a Savona, 179 a Genova (141 in Asl3 e 38 in Asl4), 146 a La Spezia. Cinque non sono riconducibili a residenze in Liguria.

Le persone in isolamento domiciliare sono 364 più di ieri, per un totale di 8.122. In sorveglianza attiva ci sono 6.043 persone.

Per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni invece, secondo il bollettino odierno di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.694.373 dosi di vaccino anti-Covid, pari al 97% delle 2.773.147 dosi consegnate.

IN PROVINCIA DI SAVONA –I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.849 (+13). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 93, 6 più di ieri. Di queste, sono 8 quelle in terapia intensiva (-2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.133.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 417.504 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.246 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 172.788 (di cui 66.863 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 51.000 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.678 persone.