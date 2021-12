Cosseria, il sindaco avvia le indagini per conoscere a quanto ammonta il dissesto finanziario 

Cosseria. Il sindaco Roberto Molinaro interviene nuovamente sulla crisi economica del Comune di cui si è parlato durante la seduta di Consiglio di martedi scorso, quando è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. L’opposizione ha dichiarato che il “buco” ammonterebbe a circa seicento mila euro, e, se così fosse, il debito sarebbe spalmato su vent’anni. Ma è proprio il primo cittadino che, senza smentire, fa alcune precisazioni.

“La cifra non è stata accertata in via definitiva e di conseguenza il numero di anni necessari per riquilibrare i conti non é stato stabilito – spiega Molinaro – Il titolare della Società di revisione ha problemi personali ed è impossibilitato a proseguire negli accertamenti. Con la Segretaria comunale decideremo se affidare la procedura ad altri revisori”.

E conclude il sindaco: “Mi preme sapere quanto e chi ha creato l’eventuale disavanzo. Sarà nostra cura divulgare pubblicamente gli accertamenti del caso. Personalmente sono a disposizione per ottenere chiarezza e trasparenza e risolvere questo stato di incertezza”.