Coronavirus, la variante Omicron anche in Liguria: il primo caso ad Andora

Liguria. E’ stato riscontrato anche in Liguria il primo caso di Omicron, l’ultima variante di Covid indicata come particolarmente virulenta. Al momento, non è ancora chiaro quali siano gli effetti a livello di sintomi e il comportamento di fronte ai vaccini.

A comunicare la scoperta è stata, nel pomeriggio, la direzione del policlinico San Martino di Genova. “Grazie alla segnalazione della dottoressa Bianca Bruzzone e del professor Andrea Orsi, operativi presso il laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata questo pomeriggio, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron”.

“Il sequenziamento – si legge nella norta – è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora, reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è ad ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia”.