Convocato il nuovo Consiglio della Camera di Commercio: Lupi in pole per la rielezione a presidente

Savona. Dopo le polemiche delle settimane scorse sull’assegnazione dei posti per le diverse categorie economiche, è arrivata la convocazione ufficiale per il nuovo Consiglio camerale: il governatore ligure Giovanni Toti sarà presente martedì prossimo, alle 14.30, alla seduta chiamata ad eleggere il presidente dell’ente camerale, che resterà in carica fino al prossimo 2026.

In seguito alla ripartizione tra i vari settori, è stata al contempo ratificata la nomina dei 25 consiglieri: per l’agricoltura Osvaldo Geddo, direttore della Cia savonese; per l’industria Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria La Spezia e la sanremese Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia, mentre per la ‘piccola impresa’ Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali di Savona; per il settore Artigianato Paola Freccero, presidente di Cna Savona, Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio, Donata Vivaldi, presidente di Confartigianto Imperia e Paolo Figoli, presidente della Confartigianato della Spezia; per il settore Commercio Enrico Lupi, attuale presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, e Sabrina Canese, presidente di Assofermet.

E ancora: Gianfranco Bianchi, presidente di Confcommercio La Spezia, e Giancarlo Cerisola, presidente di Confesercenti d’Area delle Riviere di Liguria, oltre a Lorenza Giudice, vice vicario della Confcommercio savonese.

Per le cooperative Enrico Pennino di Confcooperative; per il Turismo Lorenza Mengarelli, dell’AssoAlbergatori, Vincenzo Bertino, presidente di Confcommercio Savona e Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria; per il savonese Alessandro Berta, direttore dell’Unione industriali il settore dei ‘Trasporti e spedizioni’, Alberto Silvano Piacentini per il credito e assicurazioni; per il settore dei servizi Graziana Gianfranchi, presidente comunale di Confesercenti La Spezia, Mariano Cerro, direttore di Confartigianato Savona, e il sanremese Olmo Romeo, presidente CNA Turismo e Commercio territoriale e Liguria; per rappresentare le organizzazioni e le associazioni Fulvio Fellegara; per le associazioni consumatori e utenti Gian Luigi Taboga, presidente onorario di Assoutenti; infine Aurelio Boraschi sarà il rappresentante degli ordini professionali.

Saranno loro a nominare il presidente, con Enrico Lupi, stando alle ultime indiscrezioni, in pole per una riconferma nonostante i tentativi degli Industriali di arrivare al vertice camerale con un loro nome.

Con la composizione del nuovo Consiglio camerale e la prossima elezione del presidente, l’ultimo step per completare il rinnovo degli organi della Camera di Commercio sarà quella della nuova giunta camerale, che dovrebbe essere nominato il 15 gennaio 2022.

Tra i nomi papabili per la giunta, considerando anche il peso dei settori produttivi, quello di Osvaldo Geddo, direttore Cia Savona e il presidente del Gal Valli Savonesi.

Sullo sfondo, però, resta aperto lo scontro che ha animato questo percorso, in primis sulla rappresentanza del turismo savonese e l’esclusione di Federalberghi, Faita (camping), Sib (balneari), Fimaa (agenti immobiliari) e Fiavet (agenzie di viaggio), a loro dire tagliati fuori dalla discussione sulle nomine.