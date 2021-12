Controlli su green pass e mascherine nel savonese, 36 sanzioni in una settimana

Savona/Carcare. Proseguono i controlli sull’uso della mascherina e sul possesso del green pass nei bar del centro e della periferia, in palestre, supermercati e fermate dei bus.

In tutto il savonese, secondo i dati della Prefettura, nella giornata di ieri sono state 6 le persone sanzionate per il green pass e un’attività multata. In tutto, i soggetti controllati sono stati 631, 141 gli esercizi commerciali. La scorsa settimana, invece, le contravvenzioni hanno raggiunto il totale di 36: 26 persone e 10 attività commerciali. Più di 4mila le persone controllate, circa 700 le attività verificate.

A Carcare, precisamente dalla polizia locale, nell’ultima settimana sono state controllate 202 persone sul possesso del green pass, 295 sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con particolare attenzione ai supermercati. Tutte sono risultate in regola. Diciannove le attività o gli esercizi commerciali verificati, anche questi in regola.

“I controlli sono stati eseguiti soprattutto negli orari di maggiore affluenza – affermano dalla polizia locale di Carcare -. La pattuglia del servizio Controllo del Territorio, ha concentrato le verifiche dell’obbligo del green pass base, ovvero ottenuto anche con il tampone, sui mezzi di trasporto pubblico locale 130 sono state le persone controllate e sono è state comminate tre sanzioni da 533,00 euro”.

Tre cittadini stranieri e un italiano sono stati controllati presso il capolinea TPL di via del Collegio, mentre tentavano di salire sull’autobus privi della certificazione verde e sono stati allontanati. I controlli della polizia locale carcarese, in base alle indicazioni della Prefettura, saranno rafforzati nelle prossime settimane, su chi deve essere in possesso dei due tipi di lasciapassare verde per utilizzare i mezzi pubblici, andare al bar e al ristorante, compreso l’obbligo di mascherina all’aperto a partire da lunedì 20 dicembre.