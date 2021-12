Controlli green pass e uso corretto della mascherina, due sanzioni in un giorno

Savona. Con l’introduzione del Super Green Pass, ogni giorno sul territorio savonese vengono effettuati controlli “a tappeto” sul territorio per il rispetto di tutte le normative vigenti per prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, nella giornata di ieri, martedì 7 dicembre, sono state controllate 426 persone, una sola è risultata non in regola, quindi sanzionata per via del Green Pass.

Trentotto invece sono state le persone controllate e sanzionate per l’uso scorretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Oltre le singole persone, all’attenzione delle forze dell’ordine anche le attività commerciali: sono 103 gli esercizi controllati, un solo titolare è stato sanzionato, ma non è stata disposta alcuna chiusura del locale.