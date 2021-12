Controlli Green Pass, 10 sanzioni nel savonese: due attività con chiusura provvisoria

Savona. Sono 10 le sanzioni effettuate nella giornata di ieri nel corso dei consueti controlli delle forze dell’ordine tesi a verificare il rispetto delle normative per prevenire il contagio da Covid-19.

In particolare, 8 sono state le persone multate per non essere risultate in regola con le norme sul Green Pass. In tutto sono state 606 le persone controllate.

Controlli “a tappeto” anche sulle attività commerciali. Su 133 esaminate, 2 sono state sanzionate: un esercizio commerciale è stato chiuso provvisoriamente e soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, un altro soggetto a misura cautelare.