Contatti tra vaccinati e positivi: niente quarantena ma autosorveglianza e tampone per vaccinati (con booster o due dosi)

Roma. Accordo raggiunto in Cabina di regia: via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, se asintomatici. La quarantena sarà sostituita da un’autosorveglianza attiva.

Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resta di 10 giorni.

Per i vaccinati senza quarantena (quelli appunto con la dose booster o la seconda dose entro i 120 giorni) è previsto, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’effettuazione di un tampone con esito negativo.

La decorrenza delle nuove norme, per ragioni organizzative e logistiche, sarà definita in accordo con il Commissario Figliuolo.

Non passa invece, per i dubbi della Lega l’obbligo di Super green pass a tutti i lavoratori. Nel corso della riunione il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l’obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un “obbligo vaccinale” per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i “fragili” esenti dall’obbligo.

L’obbligo del super green pass potrebbe essere esteso ai lavoratori di tipologie di attività attualmente non contemplate dalla normativa (es. trasporti, fiere, impianti). Ma su questo secondo punto, precisano fonti di Palazzo Chigi, sono in corso approfondimenti