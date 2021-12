Contagi, ricoveri e decessi in crescita: il Governo pensa a vaccino e super Green Pass obbligatorio per i lavoratori

Italia. Contagi, ricoveri e decessi in crescita (anche in Liguria) e Super Green Pass obbligatorio anche in tutti i luoghi di lavoro se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

È una delle ipotesi al vaglio del Governo almeno secondo alcuni giornali nazionali (su tutti La Stampa e Il Secolo), che questa mattina hanno rilanciato la clamorosa indiscrezione.

Prendendo il caso della Liguria, secondo l’ultimo report della fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia, nella settimana dal primo al 7 dicembre, la nostra Regione risulta la terza regione italiana per aumento dei contagi con il superamento della soglia critica di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in terapia intensiva (10%) con un tasso del 12%, mentre si sta avvicinando alla soglia del 15% per l’area medica (registrando attualmente una percentuale dell’11%).

Una situazione regionale specchio di quella nazionale che “spinge” la Liguria verso la zona gialla ma, come ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti: “Con questo andamento prima o poi è destinata a finirci tutta l’Italia”.

Uno scenario, reso ancor più incerto anche dall’incognita della variante Omicron, che ovviamente il Governo vuole evitare. E da questa intenzione di Palazzo Chigi nasce l’idea di un possibile piano B, che prevedrebbe appunto l’estensione dell’obbligo di Super Green Pass anche in tutti i luoghi di lavoro.