Consiglio regionale, sostegno al volontariato e ai donatori di sangue

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 513, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria Salvini) e sottoscritto da tutto il gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi per valutare il riordino, in concorso con la Commissione regionale Salute e Sicurezza sociale, della normativa regionale in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria e alle associazioni di volontariato donatori di sangue.

“L’Assemblea legislativa della Liguria, nell’ambito della seduta consiliare sul Bilancio, ha approvato l’ordine del giorno: si tratta di componenti della nostra sanità che svolgono un ruolo fondamentale sul territorio, in particolare nelle aree più periferiche e difficilmente raggiungibili” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

“La presenza capillare di queste organizzazioni ha garantito che il sistema sanitario ligure non collassasse a seguito dell’emergenza Coronavirus”.

“Pertanto, è necessario salvaguardare la piena operatività del settore e si rende quindi indispensabile predisporre un’aggiornata regolamentazione regionale, coordinata con la normativa di rango superiore, che tuteli, promuova, valorizzi e offra un fattivo sostegno alle organizzazioni e alle associazioni dei volontari”.