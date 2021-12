Consiglio regionale, maggioranza: “Bilancio di previsione nel segno del rilancio”. Minoranza: “Gravi incertezze sulla sanità”

Liguria. Il presidente della I commissione Affari Generali Istituzionali e Bilancio Lilli Lauro ha illustrato nella relazione di maggioranza il disegno di legge 98 (Legge di Stabilità regionale 20211).

Rispetto al Ddl 98 Lauro ha sottolineato alcune spese rilevanti, fra le quali 303 mila euro per le manifestazioni fieristiche e la promozione sviluppo commerciale delle piccole e medie imprese, altri 300 mila per il settore dell’artigianato, 650 mila euro per l’istituto regionale per la floricoltura e ha sottolineato il grande apprezzamento delle imprese per questi interventi.

Lauro ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’assessore all’edilizia Scajola per i 300 mila euro destinati a garantire il diritto alla casa. Rispetto alle politiche sociali Lauro ha annunciato un impegno di spesa di oltre 15 milioni per la disabilità come sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari e 13 milioni e 850 mila euro per i servizi sociali e 1 milione e 240 mila euro per servizi ausiliari all’istruzione e per il sostegno delle fasce deboli.

Il presidente della I Commissione, inoltre, ha ricordato gli emendamenti della giunta inseriti nel disegno di legge durante il dibattito nella commissione stessa che contengono, fra l’altro, il Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale” per un importo di 5 milioni di euro, e detrazioni dall’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia: l’investimento si pone l’obbiettivo di attenuare gli effetti sulle famiglie derivanti dalla crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lauro, infine, ha ricordato che le risorse del Fondo di rotazione per la progettazione, eventualmente non utilizzate nel 2021, possono essere utilizzate con le stesse finalità negli esercizi successivi.

Il presidente della I Commissione ha, infine, illustrato dettagliatamente anche le misure assunte per incentivare il rinnovo del parco veicoli favorendo l’acquisto di mezzi meno inquinanti con sgravi fiscali e, al contrario, incrementi fiscali più quelli più inquinanti. Rispetto al Ddl 98, il presidente della I Commissione, dopo la sua lunga e dettagliata relazione, ha concluso spiegando che il provvedimento è stato sottoposto al parere del CAL, che si è espresso favorevolmente il 10 dicembre 2021 e ha auspicato il voto favorevole da parte dell’Assemblea legislativa.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha illustrato la relazione del suo gruppo richiamando l’attenzione sul parere espresso dal Cal sul Bilancio di previsione: “Il CAL ha messo sotto la lente l’edilizia scolastica, visto che l’impegno di spesa dal 2021 al 2022 si è ridotto della metà, passando dai 2 milioni e 830.000 a 1 milione e 359 mila euro, mentre il Ministero ha concesso un contributo sempre crescente”.

Tosi ha poi segnalato che molti piccoli Comuni dell’entroterra hanno chiesto che il “contributo neve” sia stabile e strutturale. “Rispetto alle Aree protette e Parchi – ha aggiunto – non si capisce quale sarà l’effettiva attribuzione alle aree protette e ai parchi naturali. E allo stesso tempo restano senza contributi i Comuni che gestiscono direttamente alcuni parchi”.

Secondo Tosi, inoltre, “il Bilancio per molti aspetti è privo di una particolare visione mentre balza chiaramente agli occhi che per la comunicazione la Giunta ogni anno riesce a trovare importanti disponibilità da utilizzare. Ricordo che l’anno scorso – ha detto – denunciammo il considerevole aumento di personale dello staff della Giunta e oggi ci troviamo, invece, di fronte a un ulteriore aumento, ma per la comunicazione”.

Il consigliere ha, quindi, criticato il Piano Restart per la Sanità: “Il recupero delle liste di attesa e degli screening è fermo e, allo stesso tempo, sono inchiodate le reti della medicina territoriale e dell’assistenza” e ha annunciato un emendamento che prevede un impegno di spesa per offrire a donne fragili e ultra-fragili la possibilità di accedere gratuitamente al Nipt Test.

Rispetto al disegno di legge 99 Tosi ha chiesto la clausola valutativa sulla riorganizzazione delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico, che passeranno in capo all’Istituto Gaslini, per conoscere i risultati ottenuti rispetto ai bisogni assistenziali dei pazienti pediatrici, anche in termini di riduzione dei tempi delle liste di attesa, e i risultati ottenuti rispetto alla mobilità passiva dei pazienti e le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi. Sempre in tema sanitario Tosi ha proposto, fra l’altro, di istituire una Guardia medica pediatrica regionale e percorsi dedicati per le donne in gravidanza positive al Covid.