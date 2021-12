Consiglio regionale, il presidente Medusei: “Incontro con i ragazzi, ascolto e dialogo nell’era Covid”

Liguria. Lunedì 6 dicembre, alle ore 10 si svolgerà in videoconferenza l’annuale incontro dell’Assemblea legislativa della Liguria con i rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi della Liguria.

Il presidente Gianmarco Medusei ricorda che, per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza sanitaria, l’incontro dovrà avvenire in videoconferenza: “Nonostante i limiti ancora imposti dalla pandemia non vogliamo rinunciare ad un appuntamento così importante perché, anche a distanza, rappresenta sempre per l’Assemblea legislativa un momento di confronto e, dunque, di crescita”.

“Il Consiglio regionale, che è emanazione del territorio, deve rappresentare un punto di riferimento anche per i suoi giovanissimi abitanti superando le oggettive difficoltà imposte dalla situazione”.

“I nostri bambini e i nostri ragazzi, infatti, hanno subìto e, in parte, continuano a subire sotto il profilo psicologico ed educativo pesanti disagi a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e questo appuntamento, ora più che mai, deve restare un punto fermo e irrinunciabile di ascolto e di dialogo in attesa di un graduale ritorno alla normalità”.

L’incontro è organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Unicef nell’ambito delle manifestazioni collegata alla Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Intervengono, fra gli altri, Giacomo Guerrera, presidente emerito nazionale dell’Unicef e Garante dell’Infanzia per il Comune di Genova, e Franco Cirio, presidente del Comitato regionale di Unicef.