Coni Savona, Roberto Pizzorno: “Si conclude un anno iniziato nel segno della ripartenza e della continuità”

Savona. “Siamo arrivati alla conclusione del 2021, anno iniziato nel segno della ripartenza e della continuità”. Esordisce così il delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno, nella lettera inviata ai presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche della provincia.

Continua Pizzorno: “Molte società sportive, nonostante le molteplici problematiche legate alla pandemia, hanno potuto riaprire le proprie palestre, i propri impianti ed iniziare così la preparazione per le gare di interesse regionale o nazionale. La continuità, all’interno del nostro Ente parte con la conferma al vertice del Coni Liguria di Antonio Micillo che ha nuovamente proposto, anche per il quadriennio Olimpico 2021-2023 il sottoscritto alla guida del Coni Point Savona a partire dal 29 marzo 2021. Insieme ai delegati di Imperia (Alessandro Zunino), di Genova (Alberto Bennati) e di La Spezia (Federico Leporati) abbiamo partecipato, a Roma, il 21 aprile, alle elezioni del rappresentante dei delegati in Consiglio Nazionale. Siamo stati orgogliosi di aver votato per il nostro presidente Antonio Micillo che oggi porta avanti le nostre istanze. Il primo atto da confermato Delegato Provinciale, è stata la nomina in tutta la provincia dei fiduciari comunali, che sono il braccio operativo del Coni sul territorio. Con loro abbiamo avuto un incontro in video conferenza con il presidente Regionale Antonio Micillo, per gettare le basi per il lavoro del quadriennio Olimpico. Con alcuni fiduciari ho incontrato le nuove giunte comunali che hanno apprezzato e sostenuto il lavoro che il Coni sta facendo in tutta la provincia”.

Prosegue ancora Pizzorno: “Da giugno a settembre, grazie alla fattiva collaborazione della Asd abbiamo organizzato Educamp 2021 che ha visto in 89 settimane ed il coinvolgimento di 2863 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e di 427 istruttori in rappresentanza di 17 Associazioni capofila del progetto. In qualità di delegato del Coni Point ho visitato gli Educamp 2021, mentre con il direttore scientifico Cristina Caprile abbiamo fatto visita a quello di Quiliano”.

“Il 2021 è stato l’anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi posticipate di Tokyo 2021 e la nostra provincia ha partecipato, con successo alla spedizione dei cinque cerchi. Hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi gli atleti: Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna e Federica Sala, Chiara Rebagliati, Luminosa Bogliolo, Matteo Orsi, il direttore tecnico Patrizia Giallombardo, l’allenatore Sandro Boraschi, ed i giudici Fulvio Cantini ed Enrica Berlingeri”.

“Giornata Nazionale dello Sport. Questa delegazione ha collaborato fattivamente alla giornata Nazionale dello Sport fornendo il contributo delle atlete olimpioniche Luminosa Bogliolo (atletica), Linda Cerruti (nuoto sincronizzato) e della allenatrice azzurra di sincro Patrizia Giallombrado al seminario che si è svolto sulle pagine Facebook del Coni Liguria il 6 giugno”.

“Ho preso parte, dove invitato, a Convegni, Seminari, premiazioni e manifestazioni sportive, portando sempre i saluti del presidente Regionale e del Consiglio. Fra questi da citare il Meeting Internazionale città di Savona- Memorial Ottolia di Savona, il convegno Lo Sport e Donna di Alassio, il campionato del Mondo di bocce Senior & Femminile di Alassio, Porto sotto le Stella di Andora con gli olimpionici di vela Poggi ed i fratelli Sibello, La Half Marathon di Savona, Il Centenario della Associazione Bocciofila Savonese e la Festa della Canottieri Sabazia al Priamar di Savona”. Aggiunge Pizzorno: “Buoni sono i rapporti con i referenti territoriali delle Federazioni Sportive, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite dove ha partecipato alle loro iniziative. Il 23 settembre al Palazzetto dello Sport di Quiliano, grazie alla preziosa collaborazione della Polisportiva Quiliano che ha concesso a titolo gratuito la struttura, abbiamo consegnato le benemerenze nazionali con le Stelle di Bronzo, Argento e le medaglie al valore atletico”.

“Come delegato Coni e con il supporto dei fiduciari comunali abbiamo avviato i Centri Coni in provincia partecipando al primo incontro in presenza con i tecnici. In provincia di Savona hanno aderito attualmente Asd: La Fortezza Savona, Vbc Savona, Liguria Hc, Senkai delle Albisola, Asd Come una volta, Scuola Wu Tao Savona, CN Varazze, Atletica Varazze, Cairese Baseball, Pippo Vagabondo Cairo Montenotte, Libera Spotorno, Polisportiva del Finale (Volley, basket), Arte Ginnastica Finale, Asd Basket Integrato Albenga, Pallacanestro Alassio, Baia Alassio calcio. Altre sono intenzionate a partecipare – conclude Pizzorno -. In chiusura di questa relazione sono a confermare i buoni rapporti con i consiglieri della Regione Liguria, sempre presenti alle nostre iniziative, con il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, con sindaci ed assessori del territorio savonese, un territorio che ha tantissime problematiche legate agli impianti. Un tema che sicuramente verrà discusso durante gli Stati Generali che abbiamo convocato per gennaio 2021. Le associazioni ci hanno inviato questionari interessanti dove prenderemo spunto per i lavori di questa importante iniziativa”.