Conducente perde controllo dell’auto e sbatte contro un muro: soccorsi mobilitati

Bergeggi. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Bergeggi.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, il conducente di un’auto in transito ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muro di protezione della strada.

E’ successo intorno alle 14 e 40.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Savona, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il guidatore della vettura dall’abitacolo per consentire l’azione dei sanitari: il ferito è un uomo 50enne.

Dopo le prime cure sul posto è già stato predisposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime informazioni, nonostante qualche trauma e contusione per il violento impatto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Restano da appurare i motivi del sinistro stradale: errore alla guida, malore o guasto tecnico.

Inevitabili disagi, al momento, alla circolazione viaria sulla via Aurelia per l’intervento di soccorso, oltre alla successiva rimozione del mezzo incidentato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza stradale.