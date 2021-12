Concorso “Veloci contro l’Ictus”, primo e terzo posto per gli studenti del Falcone

Loano. “In questi giorni di festa ma anche difficili per il riacutizzarsi della crisi Covid, i ragazzi dell’indirizzo Grafico del Falcone di Loano tengono il punto e si confermano tra le migliori realtà educative del ponente trionfando nei concorsi ‘Veloci contro l’Ictus’ (organizzato dall’associazione ETS ODV per la Lolla all’Ictus “E.Tassinari – B. Grassi” in collaborazione col Provveditorato agli studi di Savona e il patrocinio di Asl2, Regione Liguria e Ordine dei Medici della Provincia di Savona) e nel contest ‘Il lavoro al giorno d’oggi’ (curato da Camera del Lavoro territoriale/CGIL Savona)”. Lo comunicano dall’istituto Falcone di Loano.

“Nel concorso ‘Veloci contro l’Ictus’ i grafici del Falcone si sono affermati con un primo e un terzo posto oltre ad una menzione speciale: primo premio per Davide Parodi con un poster di grande immediatezza comunicativa e modernità di segno raffigurante un cervello stilizzato siglato dall’icona di errore tipica del linguaggio digitale. Terzo premio per Claudio Massimo Rossi con un poster raffigurante un vaso spezzato con la silhouette di un volto a raffigurare al contempo bellezza e fragilità della mente”.

“Angelica Pollio ha infine ricevuto una menzione speciale con un poster raffigurante una clessidra sagomata sul profilo di una testa, a simboleggiare la correlazione tra tempo-velocità d’intervento-rischio di perdita delle capacità cognitive e logiche dell’infermo”, proseguono.

“Nel concorso “Il lavoro al giorno d’oggi” ottime affermazioni per Deborah Mercanti e Camilla Garufo e una Menzione speciale per il lavoro di Marco Auricchio che bene sono riusciti a esprimere visivamente la complessità della questione lavorativa nella società attuale, hanno concluso.