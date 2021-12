Concorso Pianistico “Città di Albenga”: la vincitrice è Marie-Louise Bodendorff

Albenga. Si è concluso ieri sera il 34° Concorso Pianistico “Città di Albenga – Premio Maria Silvia Folco, con la vittoria di Marie-Louise Bodendorff (punti 98), pianista tedesca residente in Danimarca da diversi anni. Molto difficile la scelta della giuria che si è trovata a dover valutare finalisti davvero talentuosi. Al secondo posto la viennese Anfisa Bobylova con 97 punti ed al terzo posto la giovanissima Chiara Bleve con 95 punti, di appena 15 anni.

Molto bene anche la categoria G, che ha visto assegnare il primo premio ad Andrea David, e le categorie F ed E, che hanno eletto come vincitori rispettivamente Daniele Martinelli con punti 100 e Giuseppe Masini entrambe con punti 98. Entusiasmante il concerto dei vincitori, aperto dal piccolissimo Alberto Cartuccia Cingolani, di appena 4 anni, di Macerata. Molta soddisfazione da parte della giuria per l’alto livello dei candidati che era composta dal Maestro Daniele Fradianelli, dalla prof.ssa Marina Scalafiotti e presieduta dal Maestro Bruno Canino.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche il Maestro Roberto Tagliamacco, direttore del Conservatorio di Genova, e presidente di giuria della sezione di Composizione che ha visto, lo ricordiamo, numerosissimi candidati le cui composizioni sono pervenute soprattutto da Cina e Usa.

“È stata una cerimonia di chiusura veramente emozionante, nonostante la pandemia e le difficoltà che contraddistinguono questo periodo storico i ragazzi hanno risposto con la musica arrivando anche da paesi stranieri – afferma Isabella Vasile Direttore artistico del Concorso -. Questo farebbe di certo felice la professoressa Maria Silvia Folco, ideatrice e vera anima di questo concorso pianistico, alla quale dedico e dedicherò sempre ogni successo di questa manifestazione”.

“I partecipanti al Concorso Pianistico città di Albenga sono arrivati da tutta Italia e anche dall’estero e questo dà grande visibilità alla nostra città – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -. Gli artisti spesso vengono ad Albenga accompagnati dalle loro famiglie, ne rimangono affascinati e spesso vi ritornano, generando un tipo di turismo particolarmente attento all’arte e alla cultura, in grado di apprezzare le caratteristiche storiche culturali della nostra città”.

“Come Amministrazione – prosegue – teniamo molto a questo evento al punto che abbiamo deciso di mantenerlo anche in un anno difficile come questo, ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il direttore artistico del concorso Isabella Vasile che ringrazio di cuore e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. Assistere alle esibizioni di questi straordinari artisti è stato molto emozionante ed è bello vedere come anno dopo anno il livello del concorso pianistico cresce sempre più”.

I risultati sono già disponibili sul sito. Per chi fosse interessato ad acquistare il video del concerto di tutti i vincitori può contattare Graficamente al 3474650460.