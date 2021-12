Concerti, mercatini, enogastronomia, auto d’epoca, libri: una scorpacciata di eventi nella domenica in provincia

Il 5 dicembre 1848 in un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti l’allora presidente James Knox Polk confermò che grandi quantità d’oro erano state scoperte in California: la corsa al metallo più prezioso poteva così continuare! Anche la nostra corsa, quella all’evento più “cool” (non in senso di freddo!) in provincia, potrà continuare in questa prima domenica di dicembre: durane la giornata faremo infatti incetta di una vera e propria scorpacciata di eventi per tutti: dalla musica alle fiere di Natale, dal “mangia e bevi” alle “ruote” dei tempi passati alla migliore letteratura per l’infanzia.

A Vado Ligure tre grandi musicisti del Teatro alla Scala di Milano, ossia Andrea Manco al flauto, Gabriele Screpis al fagotto e Alberto Magagni al pianoforte, si esibiranno in un concerto che spiccherà per eleganza e raffinatezza, non mancherà di colpire per la maestria dell’esecuzione e che comprenderà brani di Gaetano Donizetti, Antonio Torriani, François Borne, Giuseppe Verdi e Pietro Morlacchi. Lo spettacolo è promosso dall’associazione Ensemble Nuove Musiche nell’ambito del IX Festival Internazionale di Musica di Savona e inserito nella rassegna “Nell’attesa del Natale”, organizzata dal Consorzio La Piazza.

C’è aria di festa a Savona con il Mercato Straordinario di Natale, iniziativa curata dal Comune. I commercianti coinvolgeranno i clienti offrendo loro una sicura garanzia di acquisti di alto livello e nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19. Sul “piatto” un vasto assortimento di prodotti e tutte le novità delle collezioni autunno – inverno nei diversi settori. I banchi saranno ricchi di speciali occasioni che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, dall’enogastronomia all’artigianato a creazioni artistiche.

L’enologia sarà protagonista alla Fiera del Vino di Andora, un itinerario di degustazioni “a contatto” con le cantine. La manifestazione proporrà anche prodotti tipici locali, come olio extravergine d’oliva, salumi, formaggi e le eccellenze dell’agricoltura e floricole. Spazio anche allo street food con le tipicità “da passeggio”. Consueto l’appuntamento con i lavoretti e le decorazioni natalizie realizzate dagli artigiani locali e dal Comitato Genitori delle scuole. Gli esperti sommelier della FISAR Savona Imperia assaggeranno i vini in esposizione e assegneranno il Premio DegustAndora. Per i più piccoli il “battesimo della sella”.

Albenga diventa “capitale” degli appassionati delle “ruote di una volta” con la quarantaduesima edizione della Mostra Scambio Ligure Auto e Moto d’Epoca, manifestazione che ogni anno riscuote un grande successo richiamando pubblico da tutta Italia e non solo e importante occasione turistica per la “città delle torri”. L’iniziativa è promossa dal Club Ruote d’Epoca – Riviera dei Fiori di Villanova d’Albenga, membro dell’Automotoclub Storico Italiano, che annovera oltre 17mila soci in tutta Italia ed è noto nel panorama internazionale del motorismo storico.

Tornano a Loano gli appuntamenti con i “Libri sotto l’albero”, la rassegna di letture e laboratori per i bambini e le loro famiglie. Si comincerà con il primo appuntamento di “BiblioBimbi” e la presentazione di “Enzo il vagabondo” e “Due cuori e una botte”. I partecipanti incontreranno Elisabetta Saturno, bibliotecaria e scrittrice di libri gioco per bambini, e l’illustratrice Lucrezia Giarratana. Seguiranno le letture e il laboratorio di costruzione di un libro pop up per bimbi dai 5 anni in sù.