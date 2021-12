“Comunità energetiche: cosa sono, come si costituiscono”: l’evento organizzato dall’associazione Alkimie

Savona. “Comunità energetiche: cosa sono, come si costituiscono”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato per domani, sabato 18 dicembre, dall’associazione Alkimie, costituita da qualche mese in provincia di Savona per volontà di un gruppo di soci di tutta Italia e co-presieduta da Gianluigi Granero, cooperatore e direttore Area Promozione e Workers Buyout di Coopfond, e Stefania Berretta, giornalista e progettista europea.

“Si tratta di un’iniziativa di condivisione di buone pratiche rivolta ai sindaci e agli amministratori locali – spiegano dall’associazione -, con la partecipazione di Marco Bailo, Sindaco di Magliano Alpi (Cn), che nel 2020 ha costituito la prima comunità energetica del nord d’Italia e che metterà a disposizione la sua esperienza di successo”.

Saranno presenti anche l’ingegner Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino e presidente del Comitato Scientifico Comunità Energetica di Magliano Alpi, e Luca Barbero, coordinatore GoCer di Magliano Alpi e tecnico della progettazione.

“Le comunità energetiche consentono a cittadini e amministrazioni pubbliche di unirsi per produrre energia da fonti rinnovabili e vendere il surplus in rete. Sono previsti agevolazioni fiscali e incentivi in bolletta. La normativa, come spesso avviene nel nostro Paese, può risultare complessa per questo l’esempio di Magliano Alpi come caso di successo può offrire un utile confronto”.

L’incontro si terrà dalle 9 alle 11 online. Per partecipare si può richiedere il link scrivendo a info@alkimie.org. L’interlocuzione con i relatori è riservata in via prioritaria ai sindaci e agli amministratori locali, proprio per permettere loro di affrontare gli aspetti più pratici sulla costituzione e i vantaggi delle comunità energetiche.

L’associazione Alkimie è nata “con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale partendo dal presupposto che a fare la differenza sui territori sono le persone, con il loro bagaglio di esperienza e competenze e la loro voglia di partecipare in prima persona alla pianificazione e gestione della cosa pubblica, specialmente quando la “cosa pubblica” interessa direttamente il loro paese, la loro cittadina, il loro quartiere. La circolazione di informazioni – concludono -, lo scambio di buone partiche, la condivisione di modelli virtuosi e proposte per progetti concreti sono gli strumenti e le azioni che l’associazione si propone di sviluppare”.