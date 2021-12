Comunali 2022, l’UdC: “Presenteremo un candidato sindaco a Noli e Borghetto”

Savona. “Siamo pronti per le amministrative del 2022. Siamo al lavoro per definire le liste”, lo dicono dall’Unione di Centro in vista delle prossime comunali.

“Il partito dello scudo crociato presenterà una propria lista a Noli e Borghetto”, dicono.

Affermano i coordinatori regionali e provinciali Umberto Calcagno e Roberto Pizzorno: “Dopo le elezioni comunali di Savona non siamo più stati contattati dalle forze politiche del centrodestra, mentre sappiamo che i vari responsabili regionali e provinciali si sono incontrati per definire le linee programmatiche e le eventuali candidature”

“Noi siamo fedeli alla coalizione, ma riteniamo, in questo particolare momento, di essere chiamati anche noi al tavolo delle trattative. Così non è stato, e per questo, come coordinamento regionale e provinciale abbiamo deciso di andare da soli”.

“Anche a Borghetto Santo Spirito è nostra intenzione di presentare una nostra lista, mentre su Cairo Montenotte e gli altri comuni, quali Altare, Boissano, Giusvalla e Calizzano, ci stiamo organizzando”, hanno concluso.