Comitato Genitori Savona, rinnovate le cariche del direttivo

Savona. Come previsto dallo statuto, il Comitato Genitori Savona ha da pochi giorni rinnovato le cariche del direttivo: alla sua guida si registra il passaggio di testimone tra Novella Placenti e Paolo Mantero.

“La squadra compatta rimane la stessa, un gruppo dinamico ben collaudato e preparato di mamme e papà che dedicano un po’ del loro tempo agli interessi di tutti e credono profondamente nell’impegno civile – dicono dal Comitato – Novella, che ringraziamo tantissimo per l’eccellente lavoro svolto, ha preferito destituirsi, a causa dei suoi troppi impegni, ma rimarrà comunque parte attiva del gruppo”

“Il Comitato, nato a fine 2016 per far fronte alla manovra comunale ‘lacrime e sangue’, è sempre presente sul territorio facendo da bacino alle problematiche che ci circondano dando supporto e facendo rete. In maniera capillare e preparata siamo riusciti a instaurarci negli organismi dei 4 comprensivi, comitato mensa e consigli di istituto, riuscendo ad avere una lettura ampia e, troppe poche volte concesso, abbiamo parlato con l’amministrazione comunale per arrivare alla comprensione totale delle azioni e per collaborare attivamente. L’obiettivo è sempre quello di essere messi al corrente tempestivamente delle problematiche che riguardano i nostri figli nella delicatissima fascia d’età che va dai 3 ai 13 anni e presto inizieremo a conoscere i nuovi assessori competenti per cercare di collaborare, esser parte costruttiva\collaborativa e chiedere gli interventi necessari” aggiungono dal direttivo.

“La voglia di fare non ci manca e siamo sempre pronti a dare il meglio di noi ogni volta che serve ma continuiamo a ricordare a tutti che bisogna esser parte attiva e partecipe per poter far uscire il meglio” concludono dal Comitato Genitori Savona.