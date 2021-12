Comandante dei carabinieri di Stella Enrico Bellone in pensione: “Mi piange il cuore ma per ogni inizio c’è una fine”

Stella. “Mi piange il cuore andare via, ma se per ogni cosa c’è un inizio e anche una fine”. E’ così che il comandante della stazione dei carabinieri di Stella, Enrico Bellone, commenta il suo pensionamento che avverrà la prossima settimana, precisamente il 29 dicembre.

Il luogotenente con carica speciale è nato a Ceva, ma si è spostato in Liguria e in Campania per lavoro. Prima di arrivare a Stella, ha infatti prestato servizio a Genova nel reparto operativo, poi a Napoli nella sezione antidroga dei carabinieri, poi è tornato a Genova impegnandosi sempre nel settore antidroga fino a giungere a Cairo Montenotte, prima nel nucleo operativo, poi come comandante. E comandante, Bellone è stato anche a Stella, per ben 19 anni.

“Sono davvero felice di aver conosciuto nella mia vita una bella persona come il comandante Enrico Bellone che ha saputo non solo fare magnificamente il suo dovere, ma è anche riuscito a entrare nei cuori di tutta la comunità stellese – commenta il sindaco di Stella, Andrea Castellini -. Diciannove anni sono tanti nella stessa caserma, ci mancherà davvero. Auguri per il tuo pensionamento comandante, te lo sei meritato” aggiunge.

Commozione nelle parole del comandante che cerca di rivolgere lo sguardo anche al futuro, forse per non cedere all’emozione del momento: “Mancano pochi giorni al pensionamento, ma mi occuperò presto di intraprendere un nuovo percorso di vita”.

In occasione, dal sindaco di Stella, il comandante della stazione dei carabinieri ha ricevuto anche una targa come ringraziamento del lavoro compiuto in tutti questi anni a Stella.