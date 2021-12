Cisl Scuola, Garino confermato segretario: “Rinnovo contratto priorità per i lavoratori”

Savona. Si è conclusa la due giorni di congresso della Cisl Scuola Ponente ligure che ha visto riconfermata la segreteria uscente composta da Gianni Garino, segretario generale, e da Cinzia Martin e Patrizia Perona come segretarie.

Tra i punti programmatici la valutazione positiva dell’intesa raggiunta con il “Patto per la scuola al centro del paese” del 20 maggio scorso, e nel “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale” del 10 marzo 2021”, tuttavia è stata delineata una continua azione di lotta nella contrattazione per il rinnovo del CCNL scaduto nel 2018 e “portare ai lavoratori della scuola il giusto e dignitoso riconoscimento sotto l’aspetto normativo e quello salariale, considerato che siamo ancora molto, troppo distanti dalla media dei salari europei che da tanto tempo ci eravamo posti come obiettivo da raggiungere quanto prima; la perdita del potere di acquisto della categoria è importante; la complessità del lavoro docente, del personale Ata e dei dirigenti è aumentata” afferma lo stesso Garino.

“Restano le molteplici problematiche riguardanti il personale Ata, il blocco sulle supplenze e la gestione dell’organico”.

“RSU ed RSA sono presidio fondamentale di democrazia e partecipazione in tutte le nostre scuole” aggiunge, con riferimento alle prossime elezioni in primavera per le quali la Cisl Scuola spera di confermare il suo primato di rappresentatività.

La mozione approvata dal congresso indica nel dialogo continuo la strada maestra: “Non perdere nessun tavolo e nessuna opportunità di confronto, sia sui temi specifici della categoria sia sui temi trasversali quali fisco e previdenza e sui temi contenuti nella Legge di Bilancio” conclude Garino.