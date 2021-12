Cisano sul Neva, nasce il “Circolo Europa Verde-Verdi Val Neva, Val Pennavaire”

Cisano sul Neva. “Martedì 30 novembre 2021 a Cisano sul Neva un gruppo di cittadini, formatosi sulle vertenze che in questi ultimi anni hanno segnato negativamente le nostre valli, ha deciso di ‘mettersi in discussione’ convergendo passione e conoscenze in un raggruppamento che fa dell’ecologia in tutte le sue forme la bandiera da sempre, i Verdi”. Lo fa sapere, in una nota, il portavoce dei Verdi savonesi Danilo Bruno.

“Il gruppo ‘Circolo Europa Verde-Verdi Val Neva, Val Pennavaire’ – spiega – conta al momento 15 iscritti tutti residenti nell’entroterra ingauno ma è intenzionato ad aumentare le adesioni avvicinando tanti giovani che in questo momento hanno a cuore le sorti dell’ambiente in prospettiva del proprio futuro. Il referente, in questa prima fase è Giuliano Ratti candidato le scorse elezioni regionali nelle file dei Verdi”.

“Avremo una vita e una condotta sufficientemente autonoma, il più possibile libera dalle ‘beghe’ dei partiti e pronta a recepire gli stimoli che vengono dall’associazionismo presente nel nostro Ponente. ‘La decrescita felice non è la recessione, ma la riduzione selettiva e governata della produzione di merci che non hanno oggettivamente alcuna utilità'”, conclude.