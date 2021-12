Circolo Scherma Savona, Camillo Rosano in finale tra i master

Savona. Nel rispetto delle norme anti pandemia sono iniziate le competizioni di scherma a livello nazionale.

Di scena i master con la prima prova del circuito nazionale e gli under 14 con la prima prova nazionale del circuito, entrambe tenutesi in Lombardia. Presente il Circolo Scherma Savona.

I Master si sono ritrovati a Ciserano. Nella categoria 2 (50-59 anni) Camillo Rosano battendo il bolzanese Cavarra 10-2 si qualifica brillantemente per la finale giungendo sesto nel fioretto, ai piedi del podio. Nella stessa gara Roberto Faldini, categoria 3 (60-69 anni), nel fioretto e nella sciabola si ferma alle porte delle due finali.

Gli Under 14 si sono incontrati a Brescia. Lorenzo Satta (12 anni) nella categoria Ragazzi del fioretto esce dalla fase eliminatoria con il numero 31 del ranking. Batte in ordine il bresciano Feriti 15-1 e poi il salernitano Tedesco 15-13 cedendo poi al bresciano Rovaris, terminando al 25° posto. Nella stessa gara Francesco De Marco all’esordio cade nella seconda fase di eliminazione diretta piazzandosi 57°. Entrambe le gare hanno visto la partecipazione di oltre cento under 14.

Ci riferiscono i fratelli Federico e Fabrizio Santoro al seguito: “Sono le prime prove nazionali, ma la strada per i campionati italiani è ancora lunga. Dobbiamo intensificare il percorso sportivo ed agonistico dei ragazzi che stanno però rispondendo adeguatamente alle nostre sollecitazioni“.