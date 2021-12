“Chicco” Vona in campo a 49 anni: “Continuo perché mi diverto e questo Borgio è un’ottima squadra”

Savona. Il Borgio Verezzi è stato il grande protagonista del settimo turno del girone B di Seconda Categoria. La formazione allenata da Fabio Cordiale ha inflitto la prima sconfitta alla Spotornese, vincendo a Legino per 1 a 0.

Il gol partita, realizzato da Stegaru, è arrivato un quarto d’ora dopo l’ingresso di “Chicco” Vona, che si è dimostrato un riferimento importante per il reparto offensivo rossoblù. “La squadra mi aiuta tanto: è una squadra giovane e ha voglia di far bene, così come la società – afferma l’attaccante -. Ho dato solo il mio contributo ma hanno fatto tutto loro, sono dei ragazzi splendidi”.

Non è stata una bella partita, condizionata da un vento che ha impedito alle due squadre di giocare un calcio migliore. I rossoblù hanno cercato maggiormente la via del gol, rispetto ai padroni di casa. “Nel primo tempo abbiamo giocato veramente alla grande, loro non ci hanno mai impensierito – sottolinea Vona -. Nel secondo tempo loro sono usciti; sono un’ottima squadra, il vento ha sicuramente condizionato un po’ la partita però noi siamo stati attenti, non abbiamo concesso quasi niente e abbiamo sfruttato l’occasione che ci è capitata. Secondo me il risultato è giustissimo“.

Vona non ha dubbi sul valore della sua squadra, che vuol lottare fino all’ultimo con le formazioni di testa. “Sono venuto qua perché li ho visti giocare e mi hanno impressionato – dice -. Domenica scorsa è stato un episodio, quattro errori e loro, che sono un’ottima squadra, ci hanno castigato subito (0-4 con la San Francesco Loano, ndr). Però non avevamo demeritato. Abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra, di lottare fino alla fine e cercheremo di mettere i bastoni fra le ruote a tutti gli avversari“.

Francesco Vona, classe 1972, ha compiuto 49 anni ed ha ancora voglia di essere tra i protagonisti. “Mi diverto – spiega -. Finché mi diverto, prendo la borsa e vado al campo, sto con i ragazzi giovani, un ottimo gruppo e una società che vuole fare bene, finché le gambe me lo concedono e ho la voglia di venire al campo continuerò“.