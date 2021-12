Certificati anagrafici in tabaccheria: Quiliano prima città nel savonese a varare l’iniziativa

Quiliano. Non più solo negli uffici comunali, a Quiliano si potranno ottenere i certificati anagrafici e di stato civile dei residenti anche in tabaccheria. Il tutto grazie alla convenzione con la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), approvata lo scorso 22 novembre dalla Giunta Comunale.

“Si tratta di uno degli ulteriori vantaggi garantiti dall’ingresso di Quiliano, sin dall’estate 2019, nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), gestito telematicamente dal Ministero dell’Interno – dichiara il sindaco Nicola Isetta – e che permetterà alla nostra città di fornire, per prima nel territorio della provincia di Savona, alla comunità locale un nuovo servizio comunale di prossimità e di primaria importanza”.

Attraverso la convenzione, già firmata nelle scorse settimane, verrà infatti garantito a breve il servizio di rilascio dei certificati anagrafici presso gli esercizi associati alla FIT presenti sul territorio della Città di Quiliano (attualmente ne sono previsti tre, dislocati a Quiliano e Valleggia), in alternativa agli uffici istituzionali; la durata prevista è di due anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo.

Sempre più vicino, dunque, il momento in cui i cittadini non avranno più l’obbligo di recarsi all’Anagrafe. Il servizio sarà disponibile durante tutto l’orario d’apertura dei punti vendita abilitati. Inoltre, qualora sia necessaria l’apposizione del bollo, esso potrà essere acquistato direttamente sul posto. Il tutto a costo zero per il Comune e con una spesa massima di 2 euro a certificato per il richiedente, in completa sicurezza per quanto riguarda la privacy e la correttezza dell’operazione.

Potranno essere richiesti i seguenti tipi di certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di morte, anagrafico di matrimonio, di cancellazione anagrafica, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza, multiplo.

“Desidero ringraziare gli uffici comunali che hanno collaborato in modo fattivo per la realizzazione di questo intervento rilevante, che pone il territorio di Quiliano in prima linea nel percorso di transizione alla digitalizzazione dei servizi ai cittadini, secondo lo spirito indicato dal Pnrr”, conclude Isetta.