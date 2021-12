Ceriale, all’istituto “Fratelli Cervi” due open day: il primo il 21 dicembre

Ceriale. La Scuola Secondaria di primo grado “Fratelli Cervi” di Ceriale propone ai propri alunni un’offerta formativa di qualità e competitiva all’interno del territorio, in quanto costruita su misura per tutti e per ciascuno.

“La finalità del nostro percorso scolastico – spiegano i docenti – è quella di mettere ognuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé, di acquisire la cultura e i valori necessari per vivere da cittadino responsabile. Offriamo la possibilità di crescere in un ambiente sano e positivo e guidiamo i nostri ragazzi affinché trovino risposte che li aiutino ad apprendere.

Per noi docenti è fondamentale che essi sviluppino autonomia, sicurezza, autostima, senso di appartenenza attraverso esperienze didattiche significative”.

“Inoltre, per affrontare il prosieguo degli studi e meglio leggere e comprendere la realtà che li circonda diamo loro l’opportunità di appropriarsi di sicuri strumenti di comunicazione e di giudizio attraverso esperienze culturali diversificate (corsi per certificazioni Ket e Delf, utilizzo delle nuove metodologie educative come il debate)”, proseguono.

“È un percorso entusiasmante nel quale coinvolgiamo le famiglie e le istituzioni del territorio, in primis il Comune di Ceriale, affinché i nostri ragazzi si sentano al centro di una comunità educante che li vuole protagonisti – dichiarano dal Comune -. E proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie proponiamo un tempo normale a 30 ore e uno prolungato a 36”.

A causa della pandemia, la scuola propone due open day il 21/12/2021 e l’11/01/2022 entrambi alle 17.30, ai quali si potrà accedere via meet. Per maggiori informazioni consultare il sito e la pagina facebook dell’I.C. Valvaratella.

