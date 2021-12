Ceriale accende il Natale: albero con le scuole, luminarie ed eventi per le festività

Ceriale, come da tradizione, nel giorno dell’Immacolata è pronta ad accendere le sue luminarie natalizie. Oggi, però, un anticipo con la cerimonia di addobbo dell’albero di Natale in piazza della Vittoria con i bambini delle scuole cerialesi.

Da domani il via all’illuminazione natalizia in piazza centrale, nelle principali vie del centro storico, sul lungomare e su altre vie della cittadina.

Ecco, invece, il calendario delle manifestazioni in programma (ogni evento si svolgerà compatibilmente e nell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da virus Covid-19):

Venerdì 17 dicembre, alle ore 19.30 – Il Babbo Natale per i bambini – A cura del Circolo fotografico San Giorgio – Casa Girardenghi – Frazione Peagna.

Giovedì 23 dicembre, alle ore 21.00 – Duo di Cori – “Suoni e voci dal Sud” – A cura dell’Associazione Corelli di Savona – Casa Girardenghi – Frazione Peagna.

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 21.00 – Laura Parodi TRIO “Gente l’è chi Natale” – Canti, Musiche e Racconti del Natale in Liguria – A cura dell’Associazione Corelli di Savona – Casa Girardenghi – Frazione Peagna.

E per Capodanno, dalle ore 22,00 – Musica dal vivo e DJ Set – A cura della Strobe S.r.l. di Alassio – piazza Eroi della Resistenza. L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con lo spettacolo pirotecnico presso il molo San Sebastiano.

Infine, un altro importante ritorno nel calendario di eventi natalizi, quello del tradizionale cimento invernale, in programma il 3 gennaio 2022: la ciumba per salutare il nuovo anno.

E ancora le iniziative al Museo Paleontologico “Silvio Lai” della frazione di Peagna: laboratori per bambini, giochi e attività ludiche dedicate ai fossili.

“Auspichiamo che la nuova fase della pandemia non incida su un’atmosfera natalizia di progressivo ritorno alla normalità, con la speranza che, rispetto allo scorso anno, per le festività natalizie possano arrivare i nostri consueti ospiti e turisti” afferma il sindaco Luigi Romano.

L’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri, in collaborazione con l’Ufficio Turismo, ha curato le luminarie e gli addobbi natalizi, oltre alle iniziative previste per il periodo natalizio: “Mi unisco alle parole del sindaco per un Natale sereno, senza ulteriori restrizioni legate al Covid” afferma Maineri.

“Per le luminarie e gli addobbi natalizi abbiamo messo in campo allestimenti di massima qualità, di sicuro appeal per la nostra cittadina e il suo tessuto commerciale” aggiunge.

“E poi gli appuntamenti del nostro calendario natalizio, con il felice ritorno del Capodanno in piazza e dei fuochi d’artificio… Incrociando le dita rispetto alla situazione sanitaria, Ceriale è davvero pronta ad accogliere i numerosi visitatori che speriamo possano trascorrere le loro vacanze natalizie nella nostra località” conclude l’assessore Maineri.