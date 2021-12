Centro Atletica Celle Ligure riparte dalle scuole con il “Triathlon” dedicato alle medie

Celle Ligure. Seguendo con attenzione le direttive della normativa e protocolli Covid-19, il Centro Atletica Celle Ligure riparte (dopo uno stop forzato di quasi due anni) anche con l’attività promozionale rivolta agli alunni delle scuole presenti sul territorio comunale.

Si è iniziato con un progetto dedicato alle scuole medie, supportato dalla professoressa Adriana Gallazzi e gestito dagli istruttori Federica Fazio, Francesca Beiso, Francesca Casarino e Giovanni Vadalà. L’iniziativa è stata supportata dall’assessorato allo sport del Comune di Celle Ligure.

Il programma tecnico del “Triathlon Scuole” proposto prevedeva una prova di corsa (i 60 piani), una di lancio (vortex) ed una di salto (lungo). Hanno preso parte alle varie fasi di qualificazione circa sessanta alunni. Tra questi gli artefici delle migliori prestazioni hanno conseguito il diritto di prendere parte all’evento conclusivo, svoltosi nei giorni scorsi presso il centro sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure.

Nella categoria che vedeva impegnati i giovani delle prime medie in campo femminile si è imposta Elisa Siri, prevalendo su Jessica D’Angelo. Appaiate in terza posizione Chiara Casarino e Brahim Damla Mehmed. La classifica maschile ha registrato l’affermazione di Mattia Timoni che si è imposto con margine risicato su Simone Andreazza. Terza piazza per Nicola Dieci.

Classifica unica per ragazzi e ragazze di seconda e terza media. Tra le ragazze vittoria netta per Lara Dieci. Argento a Marzia Scamporrino e bronzo a Marisol Cantos e Beatrice Carè. Tra i maschi ha prevalso (anche in questo caso con ampio margine) Simone Casarino. Alle sue spalle Andrea Moretti ed Alessio Mordeglia.

Clicca qui per consultare le classifiche.

Molto soddisfatto il presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno: “È stato bello ed estremamente importante ripartire con la scuola: per la nostra associazione la promozione ‘sul campo’ è veicolo indispensabile anche per acquisire nuovi adepti. Ringrazio in primis i referenti dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela per averci dato questa opportunità di azione. E, naturalmente, i nostri tecnici che hanno lavorato molto e bene in funzione della piena riuscita del progetto. Grazie al Comune di Celle Ligure per il supporto all’evento oltre che per la disponibilità della struttura che lo ha ospitato. Ora auspichiamo che sia possibile la ripresa anche del progetto legato ai Campionati Studenteschi 2022”.

La premiazione di prima media femminile

La premiazione di seconda e terza media maschile

La premiazione di seconda e terza media femminile