Celle, messa in sicurezza Santuario della Pace: sì al progetto da 500 mila euro

Celle Ligure. Dopo i lavori di messa in sicurezza della strada che collega Sanda alla zona del Santuario della Pace (135 mila euro di risorse regionali), la giunta comunale di Celle Ligure ha dato via libera al progetto definitivo per la complessiva messa in sicurezza della via comunale sempre relativa al Santuario della Pace.

La strada è soggetta a continui allagamenti, con pericolo di erosione del versante, coinvolgendo la stessa rete idrica, senza contare i precedenti smottamenti – con chiusure del tratto -, in occasione di maltempo e allerte meteo.

L’amministrazione comunale ha svolto uno studio di fattibilità a livello tecnico ed economico, ed è stato riconosciuto un finanziamento di 500mila euro.

Oltre agli interventi strutturali di consolidamento, previste opere di regimazione delle acque.

135mila euro erano già stati stanziati dalla Regione Liguria per gli interventi di messa in sicurezza del ciglio a valle della strada comunale ed era stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva con la successiva indizione del bando di gara.

Per Celle Ligure si tratta ora di dare seguito al progetto esecutivo di sistemazione idrogeologica con il bando di gara e l’affidamento dei lavori.