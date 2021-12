Celle, l’Uomo Ragno torna in pizzeria per la Pediatria del San Paolo

Celle Ligure. Nuova serata di solidarietà e festa per i più piccoli a Celle dove Spider-Man è tornato a consegnare le pizze in un locale del centro.

Gioia dei bambini, progetto importante: parte del ricavato, anche questa volta, sarà destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona diretto dal professor Alberto Gaiero nell’ambito di “Nati per leggere”, un’ iniziativa a carattere nazionale volta a incentivare “attività di lettura come strumento importante, necessario, fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini in grado anche di legare in maniera stretta il rapporto genitore figlio”.

Così Mattia Villardita mette a segno un nuovo bel colpo grazie anche al titolare del locale del centro di Celle che darà una bella mano. I due gradi sopra lo zero con gelide folate di vento anche questa sera, dopo il primo appuntamento dello scorso dodici novembre, non hanno fermato la solidarietà.