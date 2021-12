Celle, festa per i dieci anni della Galleria “Artisti della Matematica”

Celle Ligure. Un evento per festeggiare i dieci anni dall’inaugurazione della Galleria Artisti della Matematica. Vecchio passaggio della precedente linea ferroviaria che porta in un percorso a picco sul mare, oggi esposizione permanente di opere con “comune denominatore” per l’appunto, la matematica.

Il prossimo 11 dicembre si festeggeranno i dieci anni dalla sua inaugurazione. Era il diciassette settembre del 2011, quando venne tagliato il nastro. Nella galleria ci sono trentadue opere a “carattere matematico”, donate a Celle, da famosi ceramisti.

Sabato prossimo, per l’occasione, un pomeriggio dedicato alla ricorrenza che culminerà con la gara “I sapori della matematica”. Ritrovo alle 16.30 nella Galleria degli Artisti per una visita alle opere, poi, alle 17 e 30, in quella della Crocetta, proiezione del video ” Archimede, la statua di Siracusa” di Pietro Marchese, in seguito “Matematica in musica” con i brani eseguiti da Antonello Lauro, e ancora “Intervallo calcolato”, monologo a cura di Jacopo Marchisio. A seguire la premiazione del concorso “I sapori della matematica”. Apericena per concludere l’iniziativa.