Celebrazioni per Santa Barbara: “Omaggio a quanti rischiano la vita per la comunità”

Regione. “Santa Barbara, Santa Patrona… In primis di Vigili del Fuoco e Marinai, ma, anche di Artificieri, Genieri, Artiglieri, Geologi e tanti altri…; tutti legati, in un modo o nell’altro, al fuoco, alla terra, alle armi da fuoco: lavoratori che rischiano la vita, con la possibilità di morire improvvisamente, senza il conforto dei sacramenti”.

Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza nel giorno delle celebrazioni, partecipando alla Santa Messa officiata presso il Teatro Chebello di Cairo Montenotte, un omaggio a quanti, con estrema dedizione, sono pronti a sacrifici per aiutare la comunità.

“Insieme al sindaco Paolo Lambertini ho partecipato ad una cerimonia religiosa molto sentita dalla cittadinanza” ha aggiunto Vaccarezza.

“Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con Fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. Ben conosciamo l’importanza e il valore degli uomini e delle donne che si trovano a dover combattere con il fuoco per la nostra sicurezza, per la tutela e la salvaguardia del territorio”.

“Oggi celebriamo il loro impegno, il loro coraggio”.

“Un giorno senza rischio non è vissuto,

poichè per noi credenti la morte è vita,

è luce: nel terrore dei crolli,

nel furore delle acque,

nell’inferno dei roghi.

La nostra vita è il fuoco,

la nostra Fede è Dio,

per Santa Barbara Martire”.