Caro bollette, approvata in consiglio regionale proposta su eliminazione Iva e oneri accessori

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità un ordine del giorno presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi presso il governo per chiedere ulteriori interventi, quali l’eliminazione degli oneri accessori e della tariffa iva per ridurre le bollette di luce e gas e a determinare un ulteriore aiuto alle famiglie già in difficoltà nel periodo post pandemico.

“Chiunque abbia visto una bolletta della luce o del gas sa benissimo che la componente energia non è la più dispendiosa – è il commento di Stefano Balleari – sono tasse, iva e oneri accessori a incidere nettamente sull’importo finale della bolletta. Per questo ho chiesto con un ordine del giorno oggi in consiglio che Regione Liguria con il presidente Toti e la giunta si facciano portatori della proposta di togliere alle fasce più deboli, secondo precisi parametri Isee, gli oneri accessori oltre che l’iva per anestetizzare questi aumenti che arriveranno ad incidere tra il 30% ed il 50%”.

“Il caro bolletta sarà un salasso per molti italiani e andrà a colpire le fasce più deboli e che hanno maggior bisogno di tutela”, conclude Balleari.