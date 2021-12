Carcarese in lutto per la scomparsa di Piera Ghia, madre del direttore Roberto Abbaldo

La società Carcarese si unisce al dolore del proprio direttore generale Roberto Abbaldo per la scomparsa della madre Piera Ghia, deceduta a causa di un investimento in corso Mazzini a Cairo Montenotte.

Questo il messaggio del club biancorosso: Abbiamo pregato con tutto il nostro cuore, ma purtroppo non è bastato. Questa mattina ci ha lasciati Piera, la mamma del nostro direttore generale Roberto Abbaldo. Una donna meravigliosa. Durante la stagione torneistica, abbiamo avuto la fortuna di conoscerla meglio. Si è messa a disposizione della società con serietà, impegno e tanta voglia di fare.

Piera era garbata, cordiale, aveva sempre una buona parola per tutti. Purtroppo il destino non è stato altrettanto buono con lei. A causa di quel maledetto e tragico incidente, se l’è portata via togliendola all’affetto della famiglia che tanto amava. Ed ora è a loro che tutta la Carcarese si stringe in un immenso abbraccio per cercare di darvi conforto in questo momento così difficile. Che la terra ti sia lieve Piera.